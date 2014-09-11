Близько 50 тисяч осіб після завершення боїв на Донбасі зможуть отримати статус учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив голова Державної служби у справах ветеранів війни і учасників АТО Артур Дерев’янко.

"Зараз ми підрахували близько 50 тис. осіб. Ми хочемо створити центральний реєстр, щоб ця кількість не збільшувалася у геометричній прогресії, як це було колись з чорнобильцями", - сказав Дерев’янко.

За його словами, приблизно така кількість людей може одержати статус учасника АТО після закінчення бойових дій на сході і повернення з Донбасу. Статус надаватиме спеціально створена комісія, яка працюватиме у рамках новоствореної служби з питань ветеранів війни і учасників антитерористичної операції. Для отримання статусу учасника АТО, необхідно буде пред'явити довідку про участь в антитерористичній операції і пройти комісію. При цьому учасниками АТО будуть визнані не лише безпосередньо військові, а й волонтери, а також ті люди, які виконували роботи із забезпечення АТО.

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«Не має значення, це миротворчий батальйон чи батальйон МВС. У нас зараз у зоні АТО 44 батальйони, і більшість з них – це добровольчі батальйони. Тому учасник АТО – не лише військовий», – відзначив Дерев’янко.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував створення служби у справах учасників антитерористичної операції, завданням якої мало стати соціальне забезпечення учасників АТО, зокрема їх реєстрація, працевлаштування, медична реабілітація, психологічна реабілітація ветеранів АТО і забезпечення їх житлом.

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Після проведення незаконного референдуму в Криму і анексії півострова Росією з квітня поточного року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. У квітні у регіоні розпочалася антитерористична операція.