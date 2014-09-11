США слідом за ЄС вводять додаткові санкції проти Росії

Про це повідомив президент США Барак Обама, передає радіо "Свобода". "Ми приєднуємося до Європейського союзу, оголошуючи, що інтенсифікуємо наші скоординовані санкції проти Росії у відповідь на її незаконні дії в Україні", - йдеться в заяві президента США.

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"Ми поглибимо і розширимо санкції проти фінансового, енергетичного та оборонного сектора Росії. Ці заходи збільшать політичну ізоляцію Росії і економічну ціну для Росії, особливо в областях, важливих для президента Путіна і тих, хто близький до нього. Моя адміністрація поширить подробиці цих нових санкцій завтра", - зазначив Барак Обама.

Розширення санкцій є відповіддю на "наявність російського важкого озброєння і російських військ в Україні", - підкреслив президент США. "Якщо Росія повністю виконає свої зобов'язання, санкції можуть бути зупинені", - сказав Барак Обама.

"Ми уважно стежимо за подіями з моменту оголошення режиму припинення вогню, але ми поки не бачили ясних свідчень того, що Росія припинила свої зусилля з дестабілізації України", - заявив Барак Обама.