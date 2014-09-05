У НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на Донбасі
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається, що припинення вогню, яке буде проголошено у східній Україні о 18.00, стане кроком у напрямку конструктивного політичного процесу.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином він прокоментував відповідну заяву президента України Петра Порошенка по припинення вогню на Донбасі з 18.00.
«Я сподіваюся, що цей крок може бути початком конструктивного політичного процесу», - заявив генсек НАТО.
При цьому Расмуссен висловив сподівання, що режим припинення вогню триватиме довго і буде «щирим намагання припинити насилля та почати політичний процес».
Читайте такожМЗС РФ погрожує ускладненням ситуації на Донбасі, якщо Україна продовжить зближення з НАТО «Тому я підкреслив важливість справжньої імплементації», - додав він.
Як відомо, сьогодні, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи у Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Президент України віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00.