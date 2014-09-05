У НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином він прокоментував відповідну заяву президента України Петра Порошенка по припинення вогню на Донбасі з 18.00.

«Я сподіваюся, що цей крок може бути початком конструктивного політичного процесу», - заявив генсек НАТО.

При цьому Расмуссен висловив сподівання, що режим припинення вогню триватиме довго і буде «щирим намагання припинити насилля та почати політичний процес».

Читайте такожМЗС РФ погрожує ускладненням ситуації на Донбасі, якщо Україна продовжить зближення з НАТО «Тому я підкреслив важливість справжньої імплементації», - додав він.

Як відомо, сьогодні, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи у Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Президент України віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00.