На Луганщину з РФ заїхали 12 танків і 48 БТРів, у СНБО назвали цю інформацію застарілою

Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, в Луганську область заїхало 12 танків, 48 БТРів, 1 БРДМ, 20 УРАЛів, завантажених боєприпасами, 8 УРАЛів з особовим складом, 4 автомобілі ППО, 5 паливозаправників.

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Разом з тим, в повідомленні сказано, що "у Росію виїхало кілька військових Камазів, 6 УРАЛів, 3 повнопривідних автомобіля і 2 паливозаправника".

Також за інформацією прикордонників, зі сторони пункту пропуску "Новоазовськ" в напрямку населеного пункту Безіменне проїхало близько 10 танків. На західній околиці цього населеного пункту встановлено 2 установки РСЗВ БМ-21 "Град".

Крім цього, прикордонники повідомили, що в населеному пункті Білоярівка виявлено скупчення до 400 одиниць техніки. За їх даними з населеного пункту Білоярівка через Амвросіївку у південному напрямку виїхала колона техніки, приблизно з 76 одиниць під прапорами Росії.

У РНБО назвали застарілою інформацію про в’їзд в Україну з території РФ колони бронетехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо переміщення техніки, мова йде про колону, про яку наші прикордонники сказали, але ця інформація застаріла», - заявив він.

«У нас відмічається активізація руху на тій ділянці кордону, яку ми поки що не контролюємо. Ми фіксуємо як захід так і вихід техніки, тобто постійно йде переміщення, тому сказати конкретно скільки вже зайшло, а скільки вийшло ми поки що не можемо, тому зараз ця ситуація відстежується і завтра наші розвіддані на ранок нам дадуть повну інформацію», - розповів Лисенко.