Олланд хоче організувати зустріч Порошенка з Путіним

Про це повідомляє прес-служба французького президента за підсумками вчорашньої розмови Олланда з Порошенком.

"Аби зміцнити домовленості у Мінську, президент сказав, що готовий якнайшвидше організувати спільно з канцлером Німеччини нову зустріч президентів Росії та України", - відзначає прес-служба.

Читайте такожПутін визнав себе стороною конфлікту - радник ПрезидентаЗгідно з повідомленням, Олланд обговорив з Порошенком домовленості про перемир'я, досягнуті 5 вересня у Мінську, та засоби їх посилення.

Серед порушених під час розмови тем було дотримання умов припинення вогню, контроль за російсько-українським кордоном та звільнення заручників.

Довідка УНІАН. 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

Пізніше того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь в зоні АТО з 18:00.

Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.

Обраний президентом України у травні Порошенко зустрічався з Путіним двічі: у червні цього року у Нормандії та у серпні в Мінську, вперше віч-на-віч.