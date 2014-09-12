Олланд хоче організувати зустріч Порошенка з Путіним
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що готовий сприяти якнайшвидшому проведенню зустрічі президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна для зміцнення досягнутого минулого тижня перемир'я на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба французького президента за підсумками вчорашньої розмови Олланда з Порошенком.
"Аби зміцнити домовленості у Мінську, президент сказав, що готовий якнайшвидше організувати спільно з канцлером Німеччини нову зустріч президентів Росії та України", - відзначає прес-служба.
Читайте такожПутін визнав себе стороною конфлікту - радник ПрезидентаЗгідно з повідомленням, Олланд обговорив з Порошенком домовленості про перемир'я, досягнуті 5 вересня у Мінську, та засоби їх посилення.
Серед порушених під час розмови тем було дотримання умов припинення вогню, контроль за російсько-українським кордоном та звільнення заручників.
Довідка УНІАН. 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.
Пізніше того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь в зоні АТО з 18:00.
Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.
Обраний президентом України у травні Порошенко зустрічався з Путіним двічі: у червні цього року у Нормандії та у серпні в Мінську, вперше віч-на-віч.