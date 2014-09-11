Порошенко обговорив з Олландом введення нового рівня санкцій проти Росії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, Порошенко подякував Олланда за його значні зусилля на підтримку України. «Демонстрація єдності та солідарності Європейського Союзу є сьогодні дуже важливою для України», - відзначив він.

Олланд високо оцінив кроки, які здійснює Порошенко на шляху до мирного врегулювання.

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У контексті нового рівня санкцій, які запровадять згідно з рішенням ЄС від завтра, Олланд зазначив, що ці обмежувальні заходи можуть переглянути до кінця цього місяця у разі прогресу в деескалації ситуації. Співрозмовники погодились, що індикаторами такого прогресу стане виведення російських військ з території України, звільнення заручників, встановлення контролю за кордоном за участю ОБСЄ. Задля належного моніторингу та верифікації Порошенко закликав збільшити чисельність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та покращити рівень її технічного оснащення.

Олланд погодився продовжити свою активну участь у переговорах у Нормандському форматі. Раніше свою готовність підтвердила Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель.