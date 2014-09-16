Президент Європарламенту підписав листа про негайну імплементацію Угоди з Україною
14:45, 16 вересня 2014Політика
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц підписав листа Європейській Раді про негайну імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, листа Шульц підписав у Європарламенті одразу після ратифікації документа, що відбувалась синхронно з Верховною Радою України.
За словами Шульца, це процедурний лист Європейській Раді для того, щоб завершити цей процес.
Також сьогодні в Україні було ухвалено низку інших важливих законів, зокрема, про особливий статус окремих районів Донбасу.
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