Порошенко заявляє про покращення ситуації на сході

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів. «Я, безумовно, відстоюю чітку позицію миру. Я все зроблю для того, щоб в країні був мир. І ці закони (по Донбасу, прийняті парламентом 16 вересня. - УНІАН) спрямовані на реалізацію мирного плану, який був задекларований заздалегідь. У нас зараз йде деескалація, хто б що не говорив», - сказав Петро Порошенко.

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Крім того, президент підкреслив, що «на 65% військова техніка в частинах, які стояли на перших рубежах, була знищена, і не було чим боронитися, зараз вже є».

«Ми за ці два з половиною тижні нарешті отримали можливість відвести ті частини, які стояли там досить довго, для ротації і відновлення боєздатності, в тому числі, нарешті, в одній з цих частин були відведені для ротації, де служив мій син. Ти зовсім інакше сприймаєш війну, коли там служить твій син. Тут розумієш ціну миру, небезпеки та прийнятих рішень», - підкреслив глава держави.