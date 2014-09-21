США вимагають від РФ до саміту G20 нормалізувати ситуацію на Донбасі

Про це заявив міністр фінансів США Джек Лью, передає ТСН.uа. "Завдання до листопада полягає у вирішенні низки питань, для того, щоб просунутися по шляху нормалізації ситуації (на сході України)", - наводять слова Джека Лью американські ЗМІ.

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На його думку, російській стороні слід "приступити до вироблення дипломатичного рішення, яке дозволить Україні почати ліквідацію наслідків (конфлікту) і роботу над зростанням економіки".

Крім того, американський чиновник додав, що США і ЄС готовіпродовжувати співпрацювати з питань про санкції проти Росії "поки Росія буде продовжувати загрожувати суверенітету України і брати участь, прямо або побічно, в бойових діях на українській території".