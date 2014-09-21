Порошенко: виграти війну на Донбасі військовим методом неможливо

Таку заяву президент Петро Порошенко зробив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

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"Підкреслюю - війну в місті Донецьк, у місті Луганськ виграти виключно військовими методами неможливо. Комусь здається, що ми зараз зберемо 3-4 батальйони, увійдемо, сконцентруємо танковий кулак, накриємо артилерійською підтримкою, пошлемо вперед спецназ, ліквідуємо або підірвемо органи управління, і нам все швидко вдасться - неправда. Нам цього не дадуть зробити. Чим більше там буде батальйонів тактичних груп або бригад української армії, тим більше там буде військ РФ",- пояснив глава держави.

При цьому, Петро Порошенко підкреслив, що Росія витратиламільярди доларів на створення негативного іміджу України.