Війська РФ готують провокації в Донецьку з метою зірвати перемир'я - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у Facebook.

"Зокрема, за нашими даними, терористами плануються обстріл н.п. Донецьк із застосуванням РСЗВ «Град», з метою звинуватити в цьому українські війська", - написав він.

Читайте такожСили АТО потрапили в оточення російських військ під Дебальцевим – журналістКрім того, в районі Оленівки зафіксовано переміщення двох установок РСЗВ БМ-21 "Град".

Читайте такожЗа ніч бойовики та російські найманці тричі обстріляли позиції силовиків – ТимчукЗ початку дії режиму припинення вогню українські війська дотримуються перемир'я, відкриваючи вогонь лише в разі нападу на їх позиції, нагадав Тимчук. При цьому українськими підрозділами застосовується виключно стрілецька зброя.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.