Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба президента України. Відзначається, що Ангела Меркель ще раз підтримала дії української влади щодо мирного врегулювання, а саме прийняття Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей і закону про амністію.

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Співрозмовники погодилися, що лише після виконання положень Мінського протоколу про мирне врегулювання від 5 вересня, меморандуму від 19 вересня усіма сторонами можна констатувати прогрес у мирному врегулюванні. Зокрема,Петро Порошенко і Ангела Меркель висловили спільну позицію, що двостороннє дотримання режиму припинення вогню, звільнення заручників, а, особливо, контроль за українсько-російським кордоном, створення буферної зони та встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ - будесвідчити про виконання домовленостей усіма сторонами.

Петро Порошенко і Ангела Меркель також обговорили можливість виділення третьої хвилі макроекономічної допомоги ЄС для України.