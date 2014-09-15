Порошенко і Меркель обговорили порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави. У повідомленні йдеться, що сторони висловили стурбованість з приводу випадків порушення режиму припинення вогню, а також домовилися докласти подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації.

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У цьому контексті канцлер Німеччини підтримала важливість прийняття Верховною Радою закону, який передбачає спеціальний статус для деяких районів Донецької та Луганської областей і закону про амністію.

Також Петро Порошенко і Ангела Меркель обговорили можливості продовження міжнародних переговорів в Нормандському форматі.

Сторони також обговорили тристоронні переговори у Брюсселі. Канцлер Німеччини привітала рішення про підтримку України з боку ЄС, яке було прийнято 12 вересня.