Стежити за перемир'ям на Донбасі вже відправлені 80 спостерігачів ОБСЄ

Про це повідомили в прес-службі ОБСЄ, передає ZN.UA. "Ці команди будуть розгорнуті поблизу Маріуполя, Донецька, Костянтинівки, Сєвєродонецька та Луганська, де має виконуватися пункт Меморандуму про припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

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В ОБСЄ схвалили підписання мінського меморандуму і підкреслили, що "припинення вогню, відведення озброєння та розмінування території - життєво важливий перший крок для деескалації конфлікту".

"Місія ОБСЄ буде негайно і активно підтримувати реалізацію і моніторинг цієї угоди", - йдеться в заяві ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю в Мінську був підписаний новий мирниймеморандум. Згідно йому, вже в суботу 20 вересня повинно було початися відведення військ на Донбасі в рамках створення 30-кілометрової буферної зони. Однак, за даними прес-центру АТО, станом на 21 вересня в Луганській і Донецькій областях продовжуються обстріли позицій українських сил з боку терористів і російських військових, незважаючи на підписаний у п'ятницю в Мінську меморандум про виконання зобов'язань про припинення вогню.