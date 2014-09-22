РНБО не підтверджує, що російський "гумконвой" привіз бойовикам зброю
Рада національної безпеки та оборони України не має інформації, що третій російський «гуманітарний конвой» під виглядом допомоги мирним жителям доставив бойовикам на Донеччину та Луганщину зброю та боєприпаси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
"У нас поки інформації про те, що гуманітарний конвой доставляв зброю немає", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, на Донбасз останнім так званим «гуманітарним конвоєм» з РФ терористам доставили станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки.
«Ці станції укомплектовані штатними російськими фахівцями і охороняються виключно російськими військовослужбовцями. Переміщаються виключно ночами, ретельно маскуються, параметри роботи станцій місцевим терористам не повідомляються. Частина техніки прибула разом з т.з. «гуманітарним конвоєм» з Росії», - написав Тимчук. Також з останнім «гуманітарним конвоєм» з РФ на Донбас прибули боєприпаси, які розвантажуються на складах як «ДНР», так і «ЛНР».