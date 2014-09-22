РНБО не підтверджує, що російський "гумконвой" привіз бойовикам зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"У нас поки інформації про те, що гуманітарний конвой доставляв зброю немає", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, на Донбасз останнім так званим «гуманітарним конвоєм» з РФ терористам доставили станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки.

«Ці станції укомплектовані штатними російськими фахівцями і охороняються виключно російськими військовослужбовцями. Переміщаються виключно ночами, ретельно маскуються, параметри роботи станцій місцевим терористам не повідомляються. Частина техніки прибула разом з т.з. «гуманітарним конвоєм» з Росії», - написав Тимчук. Також з останнім «гуманітарним конвоєм» з РФ на Донбас прибули боєприпаси, які розвантажуються на складах як «ДНР», так і «ЛНР».