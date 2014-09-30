Глава МЗС Австрії: російські війська мають бути виведені також з Криму

Про це заявивв міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у інтерв'ю російській газеті "Коммерсантъ".

За його словами, від взаємних санкцій страждає не тільки Росія, а й країни Євросоюзу. Однак ЄС зобов'язаний реагувати на порушення норм міжнародного права. "Ми зробили це не силовими, а політичними методами, а саме санкціями", - пояснив міністр.

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Євросоюз "готовий платити цю ціну", зауважив глава австрійського МЗС, додавши, що санкції - не самоціль і "ніхто не радий тому, що вони знадобилися". Перспективи санкцій проти Росії австрійський міністр прокоментував так: "Подивимося, як розвиватиметься ситуація".

За словами Себастьяна Курца, Євросоюз розраховує на мирне врегулювання конфлікту в Україні за допомогою переговорів. На його думку, режим припинення вогню на сході країни "тримається". "Тепер необхідно зробити все, щоб реалізувати й решту пунктів мінських домовленостей. Зокрема, з території України повинні бути виведені всі російські військовослужбовці - не тільки з південного сходу країни, але, з нашої точки зору, і з Криму", - підкреслив міністр.

ЄС не прагне нав'язувати Україні вибір - "або з Євросоюзом, або з Росією", додав дипломат. "Україна повинна мати можливість співпрацювати з обома сторонами", - зауважив Себастьян Курц.