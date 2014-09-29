Меркель заявила, що поки не бачить можливості скасувати санкції ЄС проти Росії
Канцлер наголосила, що бачить потребу продовжувати тиснути на Москву.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про необхідність продовження політичного тиску на Росію і не бачить можливостей для скасування запроваджених Євросоюзом санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву Меркель після зустрічі у Берліні з головою уряду Фінляндії.
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За словами Меркель, на даний момент немає гарантій того, що оголошене на початку вересня припинення вогню призведе до нормалізації ситуації на Донбасі. «Тому зараз немає можливості скасування санкцій, а надалі є потреба продовження тиску», - сказала канцлер.
Як заявила Меркель, Німеччина та Фінляндія прагнуть добросусідських відносин з Росією і хочуть, аби Москва дотримувалась певних цінностей. «Зараз ми робимо все можливе, щоб на базі існуючого перемир’я в Україні дійшло до розумного вирішення ситуації», - сказала Меркель.