Меркель заявила, що поки не бачить можливості скасувати санкції ЄС проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про необхідність продовження політичного тиску на Росію і не бачить можливостей для скасування запроваджених Євросоюзом санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву Меркель після зустрічі у Берліні з головою уряду Фінляндії.

Читайте такожНімеччина підтвердила, що санкції ЄС проти Росії залишаються у силі – ЗМІ

За словами Меркель, на даний момент немає гарантій того, що оголошене на початку вересня припинення вогню призведе до нормалізації ситуації на Донбасі. «Тому зараз немає можливості скасування санкцій, а надалі є потреба продовження тиску», - сказала канцлер.

Як заявила Меркель, Німеччина та Фінляндія прагнуть добросусідських відносин з Росією і хочуть, аби Москва дотримувалась певних цінностей. «Зараз ми робимо все можливе, щоб на базі існуючого перемир’я в Україні дійшло до розумного вирішення ситуації», - сказала Меркель.