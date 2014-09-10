У новій Єврокомісії питаннями по Україні займеться австрійський єврокомісар
У Брюсселі президент Європейської комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер розподілив повноваження між новими єврокомісарами від країн-членів Євросоюзу.
Незважаючи на прогнози, у складі нової ЕК збереглася посада комісара з питань розширення та європейської політики сусідства. Її зайняв австрієць Йоханнес Хан. Хоча вчора ЗМІ прогнозували, що цю посаду займе представник Східної Європи, а саме Марош Шефчович.
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Нагадаємо, що в минулому складі ЄК під головуванням Жозе Мануела Баррозу цей пост займав чеський комісар Штефан Фюле.
Також України буде безпосередньо стосуватися сфера деятельностииспанского комісара Мігеля Аріаса Каньете (Іспанія) - він отримав портфель по енергетиці і торговельного комісара Сесілії Мальмстрем (Швеція). Візовими питаннями ЄС і України займеться грек Дімітріс Аврамопулос, передає "ЕвроПравда".
В цілому список нових єврокомісарів виглядає так:
Федеріка Могеріні (Італія) - верховний представник із закордонних справ і політики безпеки,
Франс Тіммерманс (Нідерланди, перший заступник) - правова держава і фундаментальні права,
Андрус Ансіп (Естонія) - цифрові технології,
Оленка Братушек (Словенія) - енергетика,
Валдіс Домбровскіс (Латвія) - євро - і соціальний діалог,
Юрккі Катайнен (Фінляндія) - зайнятість, економічне зростання,
Крісталіна Георгієва (Болгарія) - бюджет, людські ресурси.
Вітяніс Андрюкайтіс (Литва) - охорона здоров'я та продовольча безпека,
Дімітріс Аврамопулос (Греція) - міграція та внутрішні справи,
Ельжбета Беньковска (Польща) - міжнародний ринок, промисловість, підприємництво,
Коріна Крету (Румунія) - регіональна політика,
Йоханнес Хан (Австрія) - політика сусідства і розширення,
Джонатан Хілл (Великобританія) - фінансова стабільність і послуги,
Філ Хоган (Ірландія) - сільське господарство і сільське розвиток,
Віра Юрова (Чехія) - юстиція, споживча політика, гендерна рівність,
Сесілія Мальмстрьом (Швеція) - торгівля,
Невен Миміца (Хорватія) - міжнародне співробітництво і розвиток,
Карлос Моедас (Португалія) - наукові дослідження, інновації,
Тібор Наврачич (Угорщина) - освіта, культура, молодь,
Гюнтер Еттінгер (Німеччина) - цифрова економіка,
Марош Шефковіч (Словаччина) - транспорт і космос,
Христос Стиліанідіс (Кіпр) - гуманітарна допомога і кризове управління,
Маріанн Тейсен (Бельгія) - зайнятість, соціальні питання, робоча сила,
Кармену Велла (Мальта) - навколишнє середовище, морські справи, рибальство,
Маргрет Вестагер (Данія) - конкуренція,
П'єр Московісі (Франція) - економічні питання,
Мігель Аріас Каньете (Іспанія) - кліматичні зміни та енергетика