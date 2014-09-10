У новій Єврокомісії питаннями по Україні займеться австрійський єврокомісар

Незважаючи на прогнози, у складі нової ЕК збереглася посада комісара з питань розширення та європейської політики сусідства. Її зайняв австрієць Йоханнес Хан. Хоча вчора ЗМІ прогнозували, що цю посаду займе представник Східної Європи, а саме Марош Шефчович.

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Нагадаємо, що в минулому складі ЄК під головуванням Жозе Мануела Баррозу цей пост займав чеський комісар Штефан Фюле.

Також України буде безпосередньо стосуватися сфера деятельностииспанского комісара Мігеля Аріаса Каньете (Іспанія) - він отримав портфель по енергетиці і торговельного комісара Сесілії Мальмстрем (Швеція). Візовими питаннями ЄС і України займеться грек Дімітріс Аврамопулос, передає "ЕвроПравда".

В цілому список нових єврокомісарів виглядає так:

Федеріка Могеріні (Італія) - верховний представник із закордонних справ і політики безпеки,

Франс Тіммерманс (Нідерланди, перший заступник) - правова держава і фундаментальні права,

Андрус Ансіп (Естонія) - цифрові технології,

Оленка Братушек (Словенія) - енергетика,

Валдіс Домбровскіс (Латвія) - євро - і соціальний діалог,

Юрккі Катайнен (Фінляндія) - зайнятість, економічне зростання,

Крісталіна Георгієва (Болгарія) - бюджет, людські ресурси.

Вітяніс Андрюкайтіс (Литва) - охорона здоров'я та продовольча безпека,

Дімітріс Аврамопулос (Греція) - міграція та внутрішні справи,

Ельжбета Беньковска (Польща) - міжнародний ринок, промисловість, підприємництво,

Коріна Крету (Румунія) - регіональна політика,

Йоханнес Хан (Австрія) - політика сусідства і розширення,

Джонатан Хілл (Великобританія) - фінансова стабільність і послуги,

Філ Хоган (Ірландія) - сільське господарство і сільське розвиток,

Віра Юрова (Чехія) - юстиція, споживча політика, гендерна рівність,

Сесілія Мальмстрьом (Швеція) - торгівля,

Невен Миміца (Хорватія) - міжнародне співробітництво і розвиток,

Карлос Моедас (Португалія) - наукові дослідження, інновації,

Тібор Наврачич (Угорщина) - освіта, культура, молодь,

Гюнтер Еттінгер (Німеччина) - цифрова економіка,

Марош Шефковіч (Словаччина) - транспорт і космос,

Христос Стиліанідіс (Кіпр) - гуманітарна допомога і кризове управління,

Маріанн Тейсен (Бельгія) - зайнятість, соціальні питання, робоча сила,

Кармену Велла (Мальта) - навколишнє середовище, морські справи, рибальство,

Маргрет Вестагер (Данія) - конкуренція,

П'єр Московісі (Франція) - економічні питання,

Мігель Аріас Каньете (Іспанія) - кліматичні зміни та енергетика