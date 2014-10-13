Біля селища Сміле сили АТО завадили розгортанню блокпосту бойовиків

Рішучі дії українських підрозділів розсіяли бойовиків, "визначена ділянка залишається під нашим контролем", повідомляє прес-центр АТО.

Крім того у повідомленні підкреслюється, що "в районі Талаковки поблизу Маріуполя, бойовики обстріляли з мінометів та стрілецької зброї позиції сил АТО. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків нейтралізовані. Втрат серед українських військовослужбовців немає".

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Також у прес-центрі повідомили, що "неконтрольовані терористичні збройні формування неодноразово обстріляли позиції сил АТО в районі населених пунктів Авдіївка, Дебальцево, Чернухіно, ТЕС в місті Щастя. Для обстрілу наших сил в районі Комуна бойовики застосували РСЗВ БМ-21 Град".

"Після артилерійської підготовки бойовики атакували донецький аеропорт. Штурм відбито, об’єкт під нашим контролем. За минулу добу знищено 12 бойовиків, бронеавтомобіль "Тигр" і танк", - підкреслюється в повідомленні.