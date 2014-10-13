Бойовики постійно атакують Донецький аеропорт, Дебальцеве та Ясинуватський район
13:55, 13 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики постійно атакують п'ять точок, серед яких - аеропорт в Донецьку.
Бойовики не припиняють атаки на Донецький аеропорт / Фото з сайту бойовиків
У зоні АТО на сході України терористи постійно атакують Донецький аеропорт, Дебальцеве та Ясинуватський район.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У зоні проведення АТО активність терористів локалізовано у приблизно 5 точках, де постійно відбуваються напади та провокації», - зазначив він.
«Зокрема, це Донецький аеропорт, околиці міста Дебальцеве, а також Ясинуватський район, в якому зафіксовано пожвавлення дій терористів», - додав Лисенко.
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