Бойовики постійно атакують Донецький аеропорт, Дебальцеве та Ясинуватський район

У зоні АТО на сході України терористи постійно атакують Донецький аеропорт, Дебальцеве та Ясинуватський район.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У зоні проведення АТО активність терористів локалізовано у приблизно 5 точках, де постійно відбуваються напади та провокації», - зазначив він.

«Зокрема, це Донецький аеропорт, околиці міста Дебальцеве, а також Ясинуватський район, в якому зафіксовано пожвавлення дій терористів», - додав Лисенко.