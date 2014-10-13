Бойовики за добу понад 50 разів обстріляли сили АТО з "Градів", мінометів і танків - Тимчук

08:30, 13 жовтня 2014
Суспільство
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Для нанесення вогневих ударів бойовики використовували стрілецьку зброю, міномети, стовбурну артилерію і танки.

REUTERS

За минулу добу російські війська та бойовикибільше 50 разів порушили режим тиші.

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Як мінімум 10 обстрілів позицій сил АТО були здійснені з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Для нанесення вогневих ударів бойовики також використовували стрілецьку зброю, міномети, стовбурну артилерію і танки", - пише він.

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Експерт зазначає також у тому числі, що:

- 12 разів терористичні війська обстріляли передмістя р. Дебальцове,

- 5 разів були атаковані українські підрозділи у н.п. Піски,

- по 4 вогневих удари бойовики завдали по кургану Гостра Могила та аеропорту Донецьк.

- по 3 рази обстріляні позиції сил АТО в районі н.п. Никишино, Тоненьке, Донецьке.

Також були атаковані блокпости та опорні пункти українських військ поблизу н.п. Чорнухине, Рідкодуб, Талаківка, Новокалиново, Мар'їнка, Попасна, Заможне.

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