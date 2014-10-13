За 4 доби бойовики вбили понад 60 осіб, що допомагали українським військовим

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник розповів на прес-конференції в Одеському кризовому медіацентрі.

За його словами, коли бійці у вересні «відійшли з Лугутіно, туди зайшли підрозділи чеченців, підрозділи з Південної Осетії, які розстрілювали місцевих жителів, помічених раніше в допомозі українським військовим.

«У перший же день з числа жителів Георгіївки, Лутугиного, Успенки були розстріляні 22 людини. Тіла не були віддані землі, були кинуті в районі звалища твердих побутових відходів - між Лутугине та Успенкою. І в наступні три доби було розстріляно близько 40 осіб. Про це нам повідомляли місцеві жителі, яким вдалося звідти вийти через Щастя», - розповів Мельник.

Читайте такожБойовики контролюють більшість великих міст на Луганщині Він додав, що бойовики не давали можливість поховати мертвих.

«Також цими підрозділами проводився банальний грабунок будинків. Особливо тих людей, які були змушені залишити свої житла і слідом за нами піти в зону, контрольовану українськими військами», - зазначив начальник штабу.

За його словами, бійці «Шторму» несуть службу в зоні АТО, зокрема, в Луганській області 4 місяці.

Безпосередньо Мельник там перебував 32 дні - в населених пунктах Новий Айдар, Лутугине, Георгіївка, Щастя, Старобільськ, Сватове.

«У плані ставлення населення - ситуація неоднозначна. Люди розлючені на всіх, немає чіткого поділу - за Україну чи проти України. Люди просто розлючені на війну. В кожній людині у формі і зі зброєю бачать потенційну загрозу, бачать причину того, що їм доводиться терпіти, знегоди, негаразди, життя під обстрілами. Просто хочуть миру. Хто його принесе, їм не так важливо», - розповів боєць.

Він зазначив, що з перерахованих населених пунктів найбільш проукраїнські настрої у жителів Щастя.

За його словами, за 4 місяці в зоні АТО загинули 4 бійці «Шторму», 15 поранені, в тому числі 3 - тяжко.