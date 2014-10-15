Під люстрацію потрапить ширше коло чиновників через нову версію закону

У законі про очищення влади, який 15 жовтня був опублікований в газеті "Голос України", серед критеріїв люстрації з’явилася робота на посадах, яких не було у версії, проголосованій депутатами 16 вересня, повідомляє «Українська правда».

Тепер під люстрацію, зокрема, потрапляють чиновники, які за часів Віктора Януковича працювали не менше року на посадах голови Ради міністрів Криму, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників та заступників. (Стаття 3, частина 1, пункт 9).

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Тим часом у версії, опублікованій одним з авторів закону, депутатом Юрієм Дерев’янком одразу після голосування у Верховній Раді, у цьому пункті вказувалися лише перші заступники вказаних чиновників – звичайні були відсутні.

Крім того, описуючи норми закону, Дерев’янко також вказав лише перших, але не звичайних заступників вказаних чиновників.

Також у новій версії окремо описані голови районних адміністрацій Києва - у версії Дерев’янка їх також не було.