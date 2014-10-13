Петренко запропонував Соболєву очолити громадську раду Мін'юсту з питань люстрації

Міністр юстиції Павло Петренко в ефірі "ТСН.Тиждень" розповів, що вже запропонував Соболєву очолити цю люстраційну раду.

Петренко не уточнив, скільки саме має бути членів у цьому органі, але запевнив, що представників туди будуть вибирати публічно, і прозорість рішень повинні забезпечити і журналісти, і громадські активісти.

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"Підбір кадрів має бути публічний", - запевнив міністр юстиції.

Глава Цивільного люстраційного комітету Єгор Соболєв вважає, що кожен громадянин в Україні зобов'язаний стати люстратором. На його думку, українське суспільство вже змінилося, а державі ще належить пройти процес очищення.