Петренко запропонував Соболєву очолити громадську раду Мін'юсту з питань люстрації
03:15, 13 жовтня 2014Політика
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Незабаром при Міністерстві юстиції України створять Громадську раду, яка буде стежити за виконанням закону "Про очищення влади". Його повинен очолити громадський активіст, учасник Майдану Єгор Соболєв.
Петренко запропонував Соболєву очолити громадську раду Мін'юсту щодо люстрації / sumynews.tv
Міністр юстиції Павло Петренко в ефірі "ТСН.Тиждень" розповів, що вже запропонував Соболєву очолити цю люстраційну раду.
Петренко не уточнив, скільки саме має бути членів у цьому органі, але запевнив, що представників туди будуть вибирати публічно, і прозорість рішень повинні забезпечити і журналісти, і громадські активісти.
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"Підбір кадрів має бути публічний", - запевнив міністр юстиції.
Глава Цивільного люстраційного комітету Єгор Соболєв вважає, що кожен громадянин в Україні зобов'язаний стати люстратором. На його думку, українське суспільство вже змінилося, а державі ще належить пройти процес очищення.
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