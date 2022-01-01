До чиновника у в'язницю не пускають особистого лікаря, поділився юрист.

Екс-президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі, який голодував 50 днів, досі не може їсти.

Про це журналістам 31 грудня заявив адвокат Шота Тутберідзе після відвідування Саакашвілі у Руставській пенітенціарній установі №12, повідомляє "Грузія online".

"Стан здоров'я, природно, у цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, тяжким. Він практично не може їсти, курс його лікування не завершено. Також складні його медичні показники в усіх аспектах", – сказав адвокат.

Як зазначив Тутберідзе, колишньому президентові обмежили комунікацію, захисникам не дають змоги обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.

За словами Тутберідзе, до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря. Водночас адвокат вимагає допустити у в'язницю консиліуму лікарів.

Читайте такожЯсько заявила, що Саакашвілі силою перевезли з лікарні до в'язниці"Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб уявити Саакашвілі ослабленою людиною, яка склала зброю, навпаки, попри ці дуже великі травми і тортури, яких він зазнав і зазнає, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, природно, має намір боротися доти, доки грузинський народ не переможе у цій боротьбі і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", – заявив адвокат.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі, який є громадянином України, затриманий у Грузії 1 жовтня 2021 року. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним ув'язненим. Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці до військового госпіталю в Горі.

Вночі 30 грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставського пенітенціарного закладу №12.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доправили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.

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