Президенту України поки не вдалося домовитися з владою Грузії про допуск українських лікарів до Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переписується з колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, та розповів про прохання щодо нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив журналістам в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора".

"Скажу відверто, я отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв з керівництвом держави Грузії щодо пана Саакашвілі", – сказав він.

Також глава держави додав, що до нього зверталися, щоб до Саакашвілі могла потрапити матір або кохана (нардеп Ліза Ясько – Ред.).

Читайте такожЗеленський розповів, як в Україні працюють над поверненням Саакашвілі"Я дзвонив, просив про це. Скажу чесно. І вони нам не відмовили. Я хотів, щоби наші лікарі були долучені до процесу. З цим поки що затримка", – зауважив Зеленський.

Він додав, що обговорював ці питання окремо з деякими лідерами інших держав і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити. Зараз він перебуває у військовому госпіталі в Горі.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.

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