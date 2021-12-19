Реабілітація чиновника має проходити на волі, вважає народна обраниця.

У колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті.

Про це заявила депутат Верховної Ради Ліза Ясько після того, як провідала політика в Горійському військовому госпіталі, повідомляє "Грузія Online".

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації повинен проходити на волі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеїла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що викликано тим насильством і тортурами, яким він піддався в Глданській в'язниці", – заявила Ясько.

Чи буде присутній Саакашвілі на судовому процесі 22 грудня, це здебільшого залежить від його стану здоров'я, зазначила депутат.

Читайте такожСаакашвілі кілька тижнів годували психотропними препаратами – ЯськоНагадаємо, Міхеїла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити. Зараз він перебуває у військовому госпіталі в Горі.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.

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Автор: Альона Кириченко