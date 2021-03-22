У відомстві наголошують, що подібні дії активістів є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України.

Члени Кабінету Міністрів рішуче засуджують «вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту», які пройшли 20 березня під Офісом президента.

Спільна заява членів уряду опублікована на офіційному сайті.

«Конституція України гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації. Таке право - один зі стовпів сучасної представницької демократії. Водночас члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголошують, що подібні дії активістів є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України.

«Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб. Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки», - наголосили в уряді.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Денис Прядко