Слідча суддя Приморського райсуду Одеси Лариса Єршова відмовила у задоволенні відповідного клопотання.

Суд залишив під вартою активіста Сергія Стерненка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Приморського райсуду Одеси Лариса Єршова.

На її думку, скарги Стерненка та його адвоката Андрія Писаренка задоволенню не підлягають.

"У задоволенні відмовити...", - зачитала вона фрагмент з резолютивної частини рішення.

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Як повідомляв УНІАН, адвокати Стерненка наголошували на тому, що його тримають під вартою безпідставно.

Так, подання апеляційної скарги на вирок, у якому суддя зокрема змінив Стерненку запобіжний захід із застави на тримання під вартою, зупиняє набрання ним законної сили та його виконання.

Суд над Стерненком: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку та другому фігуранту справи Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка та Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

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Автор: Антоніна Доломанжи