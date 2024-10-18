Ллойд Остін вважає, що українські дрони досить ефективні, щоб вирішувати завдання глибоких ударів по Росії.

Україні слід покладатися на власні безпілотники при нанесенні дальніх ударів углиб Росії, оскільки західні ракети занадто дорогі. Про це заявив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що раніше Україна вже продемонструвала ефективність своїх безпілотників дальньої дії під час нанесення таких ударів, зокрема по стратегічних складах боєприпасів у Росії.

"Вони здатні виробляти ці безпілотники в Україні, різко нарощувати їх виробництво. Ці безпілотники показали себе дуже ефективними і точними. Слід врахувати той факт, що вартість однієї високоточної керованої ракети в деяких випадках наближається до мільйона доларів залежно від типу. Вони можуть виробляти безпілотники у великих кількостях за малу вартість. Тож, подивившись на баланс і ефекти, які створюються на полі бою, я думаю, що це чудова можливість", - заявив Остін.

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Глава Пентагону зазначив, що українці можуть розпоряджатися своїми безпілотниками, як вважатимуть за потрібне.

Проблема глибоких ударів по РФ

Як писав УНІАН, Україна вже багато місяців домагається зняття обмежень на використання західних ракет, щоб завдавати ними ударів углиб Росії. У вересні президент Зеленський знову обговорював це питання з керівництвом США.

На думку британських журналістів, Україна могла б використовувати британські ракети Storm Shadow, якби не помилка нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Сам він не проти зняти обмеження, але через наївність запитав у Байдена, чи не проти той. І Білий дім наклав своє вето. Британські журналісти вважають, що Стармеру потрібно було ставити США перед фактом, а не просити дозволу.

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