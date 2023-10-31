Він наголосив, що нічого з того, що описано в статті, "в коридорах влади не відбувається".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував нашумілу статтю видання Time. Він заявив, що в матеріалі написана нісенітниця, а "анонімними джерелами" з Офісу президента мають зайнятися відповідні органи.

Таку заяву він зробив в ефірі УП live. За його словами, нічого з того, що було описано в статті західного видання, "в коридорах влади не відбувається". Зокрема, не має нічого спільного з реальністю і те, як автори подали засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Відносно того, що він (Володимир Зеленський – ред.) з військової кімнати виходить-заходить. Це якась нісенітниця від людини, яка незрозуміло про що волає… Засідання Ставки верховного головнокомандувача, засідання військових кабінетів у форматі ставки відбуваються постійно. Сьогодні відбулося 114-те засідання Ставки", – пояснив він.

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Данілов наголосив, що під час засідання Ставки глава держави приділяє максимальну увагу проблемам безпосередньо на фронті. У цих нарадах беруть участь всі представники вищого військового керівництва.

"Розповідати, що там поспіхом хтось прийшов-пішов, – це дивні речі", – зауважив він.

Крім того, секретар РНБО не розуміє, звідки автор матеріалу "бере ці дивні речі".

"У мене оця анонімність (джерел видання в ОП – ред.) викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента. Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні. Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом", – резюмував Данілов.

Нашуміла стаття Time щодо війни в Україні: основні меседжі

30 жовтня відоме видання Time випустило велику статтю, де йшлося, зокрема, про проблеми в українському військово-політичному керівництві, армії, підтримці України з боку Заходу та ситуацію на полі бою.

Зокрема, автори матеріалу писали, що після масштабного звільнення воєнкомів на тлі гучних корупційних скандалів, суттєво уповільнився набір новобранців до лав Сил оборони України.

Крім того, видання припустило, що взимку на Україну чекає зміна військової стратегії, гучні перестановки у владі, а також звільнення одного з ключових генералів, який відповідає за контрнаступ. Одне з джерел Time в Офісі президента сказало, що президент себе "обманює" щодо спроможності України перемогти у війні з російськими окупантами.

Лунали слова і про те, що питання корупції в Україні погіршило відносини Зеленського з багатьма союзниками.

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