Вчора авторитетне західне видання заявило про 100 тисяч загиблих солдатів з обох сторін.

Кількість бійців в Силах оборони України залишається стабільною, серйозних проблем з їх набором поки немає. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

Коментуючи вчорашню статтю видання Time, Данілов спростував високі втрати України на фронті, заявивши, що автор публікації спирався на "російські наративи". "Те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім", – заявив Секретар РНБО.

Також він заперечує гострий дефіцит людей у військах через проблеми з мобілізацією.

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"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які знаходяться в секторі безпеки і оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникнути з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", - підкреслив чиновник.

Про що написав Time

Вчора авторитетна міжнародна газета Time опублікувала велику статтю, присвячену президенту України Володимиру Зеленському і в цілому поточній ситуації в російсько-українській війні. Авторський матеріал, заснований частково на інтерв'ю з самим Зеленським, а також з людьми з його оточення, подає в цілому досить похмуру картину.

Так, автор пише про глухий кут в ситуації на фронті, нестачу солдатів в українській армії, скорочення західної підтримки. Зокрема там говориться, що обидві сторони втратили понад 100 тисяч солдатів.

У статті також стверджується, що останнім часом Зеленський став більш похмурим і навіть злим, він нібито ображений на західних партнерів, які недостатньо допомагають Україні. Також у статті стверджується, що Зеленський чи не єдиний у керівництві країни, хто дійсно вірить в українську перемогу.

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