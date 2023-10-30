Звільнення воєнкомів мало на меті показати нетерпимість до корупції, проте мало зворотний результат, оскільки набір до лав армії без керівництва майже припинився.

З початку повномасштабного вторгнення набір солдатів до лав Сил оборони суттєво уповільнився. Велику роль у цьому процесі відіграло масштабне звільнення воєнкомів президентом Володимиром Зеленським як відповідь на гучні корупційні скандали.

Про це пише TIME. Зазнаяається, що за оцінками США та Європи, кількість втрат у війні давно перевищила 100 000 з обох сторін. Це настільки сильно потрощило лави українських збройних сил, що військкомати були змушені призвати більш старше покоління, підвищивши середній вік солдата в Україні приблизно до 43 років.

"Вони вже дорослі чоловіки, і вони не такі здорові. Це Україна. Не Скандинавія", – наголосив один із помічників Зеленського.

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Видання нагадує, що на початку вторгнення картина виглядала інакше. У перші 10 днів війни до лав Сил територіальної оборони прийняли 100 тисяч новобранців. Масову мобілізацію частково підживлювали оптимістичні прогнози деяких високопосадовців про те, що війну буде виграно через місяці, якщо не тижні.

"Багато хто думав, що можна записатися на швидкий тур і стати учасником героїчної перемоги", – зауважив один з членів команди президента.

Зараз темпи набору солдатів до війська значно зменшилися. У міру того, як у країні активізувався призов на військову службу, у соціальних мережах поширюються історії про військкомів, які витягують чоловіків із поїздів і автобусів і відправляють їх на фронт. Ті, хто мають кошти, намагаються заплатити хабар, аби не йти на війну.

"Подібні корупційні епізоди в системі призову до кінця літа набули такого розмаху, що 11 серпня Зеленський звільнив начальників призовних пунктів у всіх регіонах країни. Це рішення мало продемонструвати його відданість боротьбі з хабарництвом. Але, за словами старшого військового офіцера, цей крок мав зворотний результат, оскільки набір до лав армії без керівництва майже припинився", – йдеться у матеріалі.

Звільнених чиновників також виявилося важко замінити, частково через те, що репутація призовних служб була заплямована.

"Хто хоче цю роботу? Це як повісити на спині табличку з написом: корумпований", – зауважив офіцер.

Мобілізація в Україні: це варто знати

У Міністерстві оборони України пояснили, чим відрізняється служба за контрактом від мобілізації. Головна різниця полягає в термінах служби. Так, у військових, які служать за контрактом, служба завершується в термін, зазначений в контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію. Проте у мобілізованих служба закінчується в терміни, визначені указом президента України.

Тим часом міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр Михайло Федоров запевнив, що українці не будуть отримувати електронні повістки через додаток "Дія".

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