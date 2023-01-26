Микола Тищенко самостійно домовився з посольством України у Таїланді і вирішив робити зустріч.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко самостійно домовився про зустріч з українською громадою в посольстві у Таїланді, хоча виїхав з України з іншою метою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час інформаційного телемарафону.

"Микола Тищенко самостійно домовився з посольством України у Таїланді і вирішив робити таку зустріч, хоча виїхав з іншою метою поїздки. Враховуючи те, що це набуло великого суспільного резонансу, ми визначили таку поведінку неприйнятною", - зазначив Арахамія.

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Він пояснив, що відповідно до указу президента України, ні народні обранці, ні чиновники не можуть виїжджати з країни, окрім чітко визначених причин. Перш за все, така поїздка має бути офіційним відрядженням.

"Хоча Тищенко виїхав раніше цього указу і формально нічого не порушив, але є моральна частина суспільного договору, який він не виконав", - резюмував голова фракції.

Скандал з поїздкою Тищенка в Таїланд: подробиці

23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

На завтра, 27 січня, на сайті посольства України в Таїланді анонсована зустріч депутата Тищенка з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, під час зустрічі планується обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

Сьогодні, 26 січня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.

Свєю чергою голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Тищенка з лав партії згідно з п.9.1.22 статті 9 статуту.