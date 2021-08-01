Ростислав Кравець планує відвідати "ще кілька місць", де може перебувати втікач.

Адвокат затриманого екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що місцеперебування підзахисного йому досі невідоме.

Про це він написав 1 серпня у своєму Telegram-каналі.

Кравець стверджує, що і дружина Чауса також не має інформації про місце перебування її чоловіка.

"Для тих, кому не байдужа доля Миколи Чауса. Для початку розвіємо міфи. Перше, дружина Миколи Чауса з ним, з моменту викрадення, не спілкувалася. Друге, СБУ, дійсно, повідомила дружині Миколи Чауса, що він у них. Третє, наразі місцезнаходження Миколи Чауса мені як адвокату і його дружині невідоме", - написав Кравець.

Він додав, що сьогодні планує відвідати "ще кілька місць", де може перебувати Чаус.

Як повідомляв УНІАН, 31 червня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, що свідчать про його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки". "Враховуючи його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, поки йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформована дружина пана Чауса, слідчі СБУ перебувають у постійному контакті з його родичами", - додали в СБУ.

Водночас низка ЗМІ повідомила про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

Читайте також"У кого Чаус, той і квач": як мережа відреагувала на гостросюжетне затримання екс-суддіЗа словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції та "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього в Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок з детективами не виходили та закликали передати підозрюваного уповноваженим представникам бюро.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис.доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Через місяць, 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з'явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Інна Андаліцька