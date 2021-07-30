Детективам антикорупційного бюро невідоме місцезнаходження скандального екс-судді.

Місцезнаходження екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого виявили на Вінничині, на даний момент невідомо.

Про це передавати 30 липня в Telegram Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначили у відомстві, станом на 15:30 правоохоронці, що затримали Чауса, ще не виходили на зв'язок з детективами НАБУ.

"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", — звернулися працівники відомства.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Чауса затримали співробітники Служби безпеки України, які "відбили" його у поліції та "вивезли в невідомому напрямку".

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, зараз у відомстві "готують офіційну позицію" щодо цього.

Втеча і викрадення екс-судді Миколи Чауса

У 2016 році Миколу Чауса викрили в отриманні 150 тисяч доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Тоді він "прославився" тим, що зберігав гроші закопаними у скляних на своєму подвір'ї.

Після цього він втік до Молдови, де був затриманий за міжнародним ордером України. Також молдовський суд відмовив Чаусу в наданні політичного притулку.

Читайте такожЗнання екс-судді Чауса: У МЗС України відреагували на звинувачення з боку МолдовиУ 2017 році Миколу Чауса звільнили з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

А в квітні 2021 року стало відомо про те, що екс-суддю-втікача викрали і вивезли до України. Причому молдовська влада вважає спецслужби України причетними до події.

30 липня в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Чауса співробітниками СБУ в селі Мазурівка у Вінницькій області.

Автори: Антоніна Доломанжи, Станислав Кожемякин