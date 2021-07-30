Мікроавтобус СБУ неодноразово блокував рух детективів антикорупційного бюро.

Працівники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України влаштували справжні перегони через одіозного екс-суддю-втікача Миколу Чауса, якого було затримано сьогодні на Вінничині.

Відео опублікували в НАБУ.

На знятих кадрах видно, як детективи НАБУ переслідують співробітників СБУ, вимагаючи по гучномовцю зупинитися і не перешкоджати роботі правоохоронців.

Однак мікроавтобус СБУ неодноразово блокував рух детективів антикорупційного бюро, а також спровокував невелике ДТП.

Чауса відвезли в Центральне управління Служби безпеки України, розташоване за адресою Володимирська, 33, в Києві.

Читайте такожБитва за Чауса: у НАБУ заявляють, що СБУ відмовилася віддавати їм одіозного екс-судуНа території управління зйомка припиняється, тому, чи вдалося детективам антикорупційного бюро відібрати суддю-втікача, залишається невідомим.

Як відомо, сьогодні низка ЗМІ повідомила про те, що Миколу Чауса затримали в одному з сіл у Вінницькій області після дзвінка одного з місцевих жителів.

Однак в НАБУ заявили, що з ними на зв'язок ніхто з цього приводу не виходив, і зажадали у співробітників СБУ передати їм затриманого суддю.

Автор: Станислав Кожемякин