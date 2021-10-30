Арестович неодноразово потрапляв у гучні скандали через заяви у соцмережі.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович зізнався, що його погана звичка – говорити зайве.

Про це йшлося у прямому ефірі Україна 24 ввечері, 29 жовтня.

На запитання ведучої, чи жалкує Арестович про свої заяви, навіть коли вони спричиняють скандал, він відповів: "Ніколи не жалкую".

А на запитання про погану звичку заявив: "Ляпати зайве".

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Олексій Арестович з березня 2021 року, коли прийшов у ТКГ, неодноразово потрапляв у скандали. Проте на Банковій не бачили в цьому ніяких проблем. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що той "свідомо йде на провокації", і "тяжко відпрацьовує свій хліб у ТКГ".

У соцмережі колишній блогер часто не стежить за словами й нецензурно висловлюється щодо своїх опонентів.

Так, Арестович послав користувача, коли його попросили перейти на українську. Нещодавно також стало відомо, що радник глави ОП заявив про "АТО-курорт" на Донбасі, але відповідальності не поніс.

Нещодавно блогер запропонував перейменувати Україну спершу на "Русь-Україну", а потім на "Об’єднані землі України".

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі "Человек среди людей" й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії "Чорний квадрат". Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

Автор: Віолетта Орлова