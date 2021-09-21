Арестович неодноразово потрапляв у публічні скандали з образами в бік ЗСУ і своїх опонентів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджує, що радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович лікує суспільство.

Так Подоляк пояснив в інтерв’ю Главком, навіщо команді Зеленського знадобилися послуги Олексія Арестовича.

На зауваження журналіста, що Арестович генерує тільки хайп і скандали, Подоляк відповів: "Абсолютно не згоден. Олексій, перш за все, вкрай ефективно відпрацьовує тяжкий хліб у Тристоронній контактній групі. До його приходу російські пропагандисти абсолютно домінували в цих тематиках. Олексію ж вдалося нав’язати свій порядок денний і змусити опонентів суттєво нервувати".

Радник Єрмака упевнений, що Арестович порушує непрості теми, які роками замовчуються у суспільстві. А якщо ми не можемо говорити про болюче, переконаний Подоляк, то "хвороби тільки прогресують".

Читайте такожЗеленський знову збирає "слуг" на навчання у Трускавці – ЗМІ"Так, Олексій часто йде на свідомі провокації, витягує на себе негатив, а потім спокійно, виважено, тонко працює з цим. Парадоксальну, напевно, річ скажу, але, вважаю, що саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі як в кабінеті психотерапевта", – вважає Подоляк.

На його думку, Арестович наразі "точно позитивний персонаж".

Олексій Арестович з березня 2021 року, коли прийшов у ТКГ, неодноразово потрапляв у скандали. У соцмережі колишній блогер часто не стежить за словами й нецензурно висловлюється щодо своїх опонентів.

Так, Арестович послав користувача, коли його попросили перейти на українську. Нещодавно також стало відомо, що радник глави ОП заявив про "АТО-курорт" на Донбасі, але відповідальності не поніс.

Нещодавно блогер запропонував перейменувати Україну спершу на "Русь-Україну", а потім на "Об’єднані землі України".

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі "Человек среди людей" й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії "Чорний квадрат". Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

Автор: Яна Ставська