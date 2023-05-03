Нічну атаку на Кремль, ймовірно, влаштували "місцеві сили спротиву", які озброїлися в найближчому "воєнторзі". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем"", – заявив він.
Подоляк зазначив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Російської Федерації. За його словами, подібні удари "не вирішують жодної воєнної задачі", проте дають Росії підстави для виправдання власних атак по цивільному населенню України.
"Ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу", - заявив радник.
Подоляк підкреслив, що будь-які інциденти в Росії відбуваються без участі українських дронів.
Атака дронів на Кремль - що відомо
Минулої ночі невідомий дрон врізався в дах однієї з будівель на території Кремля і спричинив невелику пожежу. Російська влада заявила, що дронів було два, один вдалося перехопити. В результаті атаки ніхто не постраждав.
Також у Москві заявили, що вважають те, що трапилося, замахом на Путіна і терактом. Також Кремль поклав відповідальність за те, що трапилося, на "київський режим".
Спікер президента України Сергій Нікіфоров вже заявив, що Україна не має до події жодного стосунку.