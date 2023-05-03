В ОП заявили, що Москва українцям не цікава.

Завданням української держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров, коментуючи для BBC News нічну подію в Москві.

"У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили і засоби Україна спрямовує на визволення власних територій, а не на атаку чужих", – заявив Нікіфоров.

При цьому спікер українського президента зазначив, що подію в Москві не можна вважати терактом, на відміну від російських ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Дніпрі та Умані.

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"А те, що сталося в Москві, очевидно, є нагнітанням ситуації перед 9 травня", – сказав Нікіфоров.

Нічний удар по Кремлю - що відомо

У ніч на 3 травня невідомий безпілотник врізався в дах однієї з будівель на території Кремлівського комплексу. В результаті сталася локальна пожежа. Про постраждалих не повідомляється.

Прес-служба Кремля заявила, що цю подію Москва розцінює "як сплановану терористичну акцію і замах на Путіна". У тому, що трапилося, російська влада звинувачує якийсь "київський режим".

Після удару дрона по Кремлю в Москві вирішили повністю заборонити польоти безпілотників.

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