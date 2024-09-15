Україна та Велика Британія закликають президента США дати зелене світло атакам по території Росії.

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що рішення щодо дозволу Україні запускати ракети західного виробництва по Росії не буде ухвалене, доки він не зустрінеться з главою Української держави Володимиром Зеленським наприкінці місяця. Про це пише The Telegraph.

Видання нагадує, що Україна та деякі її союзники, включаючи Великобританію, закликають президента США дати зелене світло використанню зброї для ударів по авіабазах та інших стратегічно важливих військових цілях РФ. Зеленський має зустрітися з Байденом наприкінці вересня в Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН.

"США стурбовані тим, що надання Україні дозволу обстрілювати Росію західними ракетами призведе до ескалації конфлікту. ... Ракетам Storm Shadow, радіус дії яких становить близько 150 миль (понад 240 кілометрів - УНІАН), приписують перелом у ході війни, дозволивши Києву вразити російські командні центри та склади постачання в окупованій Україні глибоко за лінією фронту", - йдеться у статті. Відео дня

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що російські війська намагалися відбити українське вторгнення та відбили частину території в районі Курська.

Візит Зеленського до США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський планує цього місяця зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розкрив деталі майбутньої розмови.

За його словами, глави держав обговорюватимуть питання дозволу на удари по Росії американськими далекобійними ракетами.

Раніше Зеленський повідомив, що повезе Байдену "пакет перемоги". Він зазначив, що представить главі Білого дому систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру.

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