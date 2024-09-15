Він заявив, що Байден "жадає цієї розмови".

Президент України Володимир Зеленський планує цього місяця зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом. Під час зустрічі глав держав обговорюватимуть питання дозволу на удари по Росії американськими далекобійними ракетами, повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Як пише Sky News, Салліван сказав, що питання про те, чи дадуть західні країни Україні дозвіл використовувати свою зброю для нанесення ударів углиб Росії, є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками.

Він також додав, що Байден поговорить з українським президентом про зброю і про "суттєвий" новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон.

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Також Салліван прокоментував наміри Зеленського під час зустрічі представити Байдену "план перемоги", який, на його думку, змусить Росію припинити війну.

"Я дійсно вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і саме її, за словами президента Зеленського, він і пропонує", - сказав Салліван, додавши, що Байден "жадає цієї розмови".

Удари західною зброєю по РФ

Захід близький до того, щоб дозволити Україні удари західною зброєю по Росії. Так, видання The Guardian писало, що США і Велика Британія вже ухвалили позитивне рішення, але не поспішають про це оголошувати. Розгортання ракет має стати частиною більш широкого плану, спрямованого на те, щоб спробувати покласти край повномасштабній війні.

Водночас The Times писало, що хоча Байден зніме обмеження щодо українських ударів углиб Росії британськими ракетами Storm Shadow, однак це не стосуватиметься американських балістичних ракет ATACMS.

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