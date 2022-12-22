Президент США каже, що дуже добре відчуває міжнародну солідарність на підтримку України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) і Європейський Союз перебувають у такій єдності, що немає жодних ознак для послаблення підтримки України.

Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка транслювалася Білим домом в Youtube.

"Я ніколи не бачив НАТО або ЄС більш об'єднаними в усьому, і я не бачу жодних ознак для будь-яких змін. Ми усі знаємо, що поставлено на карту, а наші європейські партнери ще більшою мірою. Вони повністю розуміють це. Мова йде про те, що ми ніколи не бачили масштабного вторгнення в європейську країну з часу Другої світової війни. І вони не бачать ознак того, що Путін збирається щось зробити для зміни цієї ситуації, якщо ми не будемо чинити спротив і допомагати українцям чинити спротив. Ми усі знаємо, що стоїть на кону. Сама ідея суверенітету і Статуту ООН", – сказав Байден.

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Президент США зазначив, що Путін думав, що йому вдасться послабити НАТО.

"Але замість цього він зміцнив НАТО", - сказав Байден.

Також, як сказав Байден, Путін хотів бачити Європу розділеною, але його дії навпаки - зробили Європу більш об'єднаною, а Швеція і Фінляндія приєднуються до НАТО.

"Тож, я не бачу жодних ознак, щоб думати, що буде будь-яке послаблення підтримки (України)", - наголосив Байден.

Він додав, що у стосунках з союзниками НАТО вдається отримувати більше підтримки для України, також ця підтримка надходить і від Японії та багатьох інших країн.

"Я дуже добре відчуваю солідарність на підтримку України", - наголосив Байден.

Заяви Байдена на зустрічі з Зеленським

Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловлює переконання, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує припиняти війну проти України, але він програє. Також він розповів, скільки техніки союзники поставили Україні.