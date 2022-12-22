Президент США сказав, що Зеленський чітко заявив про відкритість для пошуку справедливого миру.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловлює переконання, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує припиняти війну проти України, але він програє.

Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка транслювалася Білим домом в Youtube.

Президент США сказав, що Зеленський чітко заявив про відкритість для пошуку справедливого миру.

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"Ми також знаємо, що Путін не має наміру припиняти цю жорстоку війну. І Сполучені Штати зобов'язалися забезпечити, аби мужній український народ був спроможний продовжувати обороняти свою країну від російської агресії стільки, скільки це буде необхідно", - заявив Байден.

Президент США подякував членам Конгресу за широку двопартійну підтримку України.

"І я з нетерпінням чекаю на можливість, щоби незабаром підписати комплексний закон, який передбачає 45 мільярдів доларів на додаткове фінансування України", - наголосив Байден.

При цьому, президент США висловив переконання, що хоча Путін намагається збільшувати удари по цивільним об'єктам в Україні, завдавати страждань українським жінкам і дітям, але зрештою він - російський президент - зазнає поразки.

"Він вже зазнав невдачі, тому що тепер він знає, що не існує способу окупувати усю Україну, і тепер не існує способу, що Путіна схвалюватиме український народ. Він зазнав поразки у минулому, і тепер дуже важливо, щоб він і усі інші бачили, що президент Зеленський і я об'єднані, дві країни об'єдналися, аби забезпечити те, що він не досягне успіху", - наголосив Байден.

При цьому, Байден сказав, що Зеленський "готовий віддати своє життя за свою країну".

Президент США додав, що важливо, аби Зеленський знав, що Сполучені Штати зроблять усе, що в силах, аби президент України досяг успіху.

Зустріч Байдена і Зеленського у США: заяви лідерів

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і наразі вже перебуває у Вашингтоні. Він планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.

Володимир Зеленський стверджує, що не може бути ніякого справедливого миру у війні проти Росії.