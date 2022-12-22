Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловлює переконання, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує припиняти війну проти України, але він програє.
Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка транслювалася Білим домом в Youtube.
Президент США сказав, що Зеленський чітко заявив про відкритість для пошуку справедливого миру.
"Ми також знаємо, що Путін не має наміру припиняти цю жорстоку війну. І Сполучені Штати зобов'язалися забезпечити, аби мужній український народ був спроможний продовжувати обороняти свою країну від російської агресії стільки, скільки це буде необхідно", - заявив Байден.
Президент США подякував членам Конгресу за широку двопартійну підтримку України.
"І я з нетерпінням чекаю на можливість, щоби незабаром підписати комплексний закон, який передбачає 45 мільярдів доларів на додаткове фінансування України", - наголосив Байден.
При цьому, президент США висловив переконання, що хоча Путін намагається збільшувати удари по цивільним об'єктам в Україні, завдавати страждань українським жінкам і дітям, але зрештою він - російський президент - зазнає поразки.
"Він вже зазнав невдачі, тому що тепер він знає, що не існує способу окупувати усю Україну, і тепер не існує способу, що Путіна схвалюватиме український народ. Він зазнав поразки у минулому, і тепер дуже важливо, щоб він і усі інші бачили, що президент Зеленський і я об'єднані, дві країни об'єдналися, аби забезпечити те, що він не досягне успіху", - наголосив Байден.
При цьому, Байден сказав, що Зеленський "готовий віддати своє життя за свою країну".
Президент США додав, що важливо, аби Зеленський знав, що Сполучені Штати зроблять усе, що в силах, аби президент України досяг успіху.
Зустріч Байдена і Зеленського у США: заяви лідерів
Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і наразі вже перебуває у Вашингтоні. Він планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.
Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.
Володимир Зеленський стверджує, що не може бути ніякого справедливого миру у війні проти Росії.