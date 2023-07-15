Німеччина робить усе можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати змусити Росію припинити" війну в Україні. Втім, прогресу щодо ймовірних перемовин нема.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданню Bild.
Очільниця німецького МЗС наголосила, що Росію поки не вдається переконати, тому Україна необхідна підтримка в захисті своїх громадян. На уточнювальне запитання, чи можливі переговори з диктатором Володимиром Путіним, Бербок відповів негативно.
"Я б хотіла, щоб ми могли вести переговори. Але наразі йдеться не про те, що ви хочете, а про те, що потрібно дивитися правді в очі", - зазначила Бербок, додавши, що правда полягає у "жорсткій агресивній війні Росії".
Переговори з Росією: що відомо
Як повідомляв УНІАН, Україна поки відмовляється сідати за стіл переговорів з РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на переговори з Росією після виходу української армії на кордони до 24 лютого 2022 року.
При цьому він вважає, що російський диктатор Путін буде ослаблений і почне шукати діалог з цивілізованим світом, коли Україна наблизиться до окупованого Криму.