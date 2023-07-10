На той час він буде ослаблений.

Вихід української армії на кордон з окупованим Росією Кримом може змусити Путіна шукати діалог з цивілізованим світом.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News не став оскаржувати інформацію Washington Post про деталі поїздки глави ЦРУ Вільяма Бернса в Україну. За даними журналістів, офіційні особи сказали йому, що хочуть до осені деокупувати значну частину територій, перемістити артилерійські і ракетні комплекси до кордону півострова і змусити Путіна почати переговори.

"Ну, це абсолютно ясна, логічна риторика, що в той момент, коли Україна вийде на адміністративний кордон з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалог з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - сказав Зеленський.

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Крім того, український президент сказав, що ніколи не погодиться поступитися окупантам будь-яку територію України.

Контрнаступ України: останні новини

Нагадаємо, глава Збройних сил Великобританії Тоні Радакін вважає, що повноцінний український контрнаступ ще не розпочався. При цьому армія України за кілька тижнів зайняла більше позицій, ніж російські загарбники за один рік.

Глава української розвідки Кирило Буданов, коментуючи українську наступальну операцію, нагадав про спроби окупантів захопити Бахмут. "Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу", - сказав він.

Водночас у ЗСУ повідомляли про успіхи на Бахмутському напрямку. Командувач сухопутних сил України генерал Олександр Сирський переконаний, що сам Бахмут вдасться відбити у загарбників.

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