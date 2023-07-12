Люди, які говорять про переговори, далекі від розуміння реальності, вважає він.

Союзники України не чинять на неї тиск, намагаючись схилити до переговорів з Росією.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі УНІАН, коментуючи інформацію про можливість переговорів розвідки США і РФ. Він зазначив, що переговори на різних рівнях завжди йдуть, особливо не публічно.

"Тиску на Україну точно немає. Є розуміння, що переговорний процес сьогодні неможливий, переговори не призведуть до закінчення війни, тому що Росія, як країна з малим загальним інтелектом, не розуміє реалістичність того, що відбувається. Вона постійно буде говорити, що повинна залишити собі якісь території", - додав Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що вести переговори після повномасштабної війни і залишити Росії території у вигляді плацдарму - безглуздо.

"США намагаються зондувати грунт в рамках своїх інтересів, оскільки вони - глобальний гравець. Війна в Україні впливає на позицію багатьох країн і за її підсумками глобальний політпростір суттєво переформатують", - додав Подоляк.

За його словами, різні комунікації можуть бути, але люди, які говорять про переговори, далекі від розуміння реальності. "Немає врегулювання, є війна. Врегулювати війну такого масштабу не можна. У такій війні хтось повинен програти. І ось ці безглузді розмови, що будь-яка війна закінчується переговорами... Ні, будь-яка війна закінчується фіксацією підсумків війни, в якій хтось виграв і хтось програв. А війна, яка не закінчилася фіксацією підсумків, означає оперативну перерву", - додав він.

Переговори з Росією: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на переговори з Росією після виходу української армії на кордони до 24 лютого 2022 року.

При цьому він вважає, що російський диктатор Путін буде ослаблений і почне шукати діалог з цивілізованим світом, коли Україна наблизиться до окупованого Криму.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умови для закінчення війни може визначити тільки Україна, а Альянс виступає проти заморозки конфлікту.

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