Також Україна не піде на компроміси щодо НАТО і прагнутиме набути членства в Альянсі після війни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна проти початку переговорів з Росією в разі повернення до кордонів, які існували станом на початок 24 лютого 2022 року, бо дипломатія почнеться лише тоді, коли Україна відновить реальні кордони зразка 1991 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Зокрема, глава держави відповів на питання іспанських журналістів про те, чи готова Україна до дипломатичного урегулювання, якщо вийде на кордони, які були станом на 24 лютого 2022 року.

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"Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантом. І тому, ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно міжнародного права", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що так само Україна не піде на компроміс з Росією щодо вступу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Що стосується компромісів щодо НАТО, знову таки, ви використовуєте слово компроміс, а потім говорите про компроміс щодо кордони - чи не забагато компромісів для однієї держави?", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україні потрібен дуже чіткий і зрозумілий сигнал, що Україна може стати рівноправним членом НАТО після війни.

"Це і є запрошення до Альянсу. Перший дуже практичний крок. Для нас було би це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Він додав, що членство України в Альянсі - це найкраща гарантія безпеки.

Також він додав, що Україні потрібні ще гарантії безпеки, поки вона не набула членства в НАТО.

Переговори з Росією

Росія грає заявами про переговори з Україною, то відмовляючись від них, то випрошуючи. Натомість позиція України досить чітка - президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори з РФ можливі тільки після припинення бойових дій і виведення російських військ до кордонів України 1991 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що, хоча Росія говорить про бажання закінчити війну, її бомбардування і обстріли українських сіл та міст з метою вбити якнайбільше людей і захопити якнайбільше територій, свідчать про зворотне.

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