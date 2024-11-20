Позбавлятимуть нагород згідно указу президента України або рішенням суду.

Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про позбавлення державних нагород осіб, які популяризують Росію, розповсюджують пропаганду держави-агресора чи вчиняють інші протиправні дії проти України. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

За закон під реєстраційним номером 11410 проголосувало 283 народних депутата України.

Згідно з законом, позбавлення державних нагород України може бути здійснено за рішенням Ради Національної безпеки і оборони у вигляді санкцій, введеними в дію указом резидента.

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Також передбачається перелік злочинів у Кримінальному процесуальному кодексі, за які суд може застосувати такий вид додаткового покарання, зокрема це злочини проти основ національної безпеки, тяжкі та особливо тяжкі, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Закон встановлює, що у разі позбавлення державної нагороди особа втрачає всі права та пільги, передбачені для таких осіб.

Зрадників позбавлять нагород

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав парламент ухвалити закон про позбавлення нагород тих, хто служить Путіну або виправдовує його війну чи допомагає злу, бо вони не заслуговують зберігати все те, чим його чи її відзначала українська держава. При цьому підкреслив, що зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого 2022 року, колаборанти, які працюють на війну, злочинці, які пішли на службу російській державі повинні бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні.

Народний депутат України Євгенія Кравчук повідомила, що у березні 2022 року Комітет Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород – почесних звань "народний артист України" та "заслужений артист України" ряду артистів.

У списку - Кароліна Куєк (Ані Лорак), Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Ігор Крутий, Володимир Бортко, Василь Горелла.

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